Um homem foi assassinado a tiros ao chegar em casa por volta das 23h50, na rua Olavo Fernandes de Castro em Parnamirim, região metropolitana de Natal, no final da noite de ontem. Nenhum suspeito foi preso.

Segundo informações a vítima se chamava Ricardo Viriato da Silva, de 52 anos que, trabalhava como segurança privado em uma padaria e estava voltando do trabalho. Testemunhas relataram que ouviram tiros e ao saírem de casa se depararam com a vítima no chão. Ninguém soube informar à polícia a motivação ou a autoria do crime.





Ao que parece, ainda a confirmar, é que os criminosos estariam em busca de roubar a arma de fogo do homem. De acordo com a Polícia Civil ao menos 3 criminosos teriam participado da ação. Nenhum suspeito foi preso ainda.