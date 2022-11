Imagem: Redes Sociais





O dono de um frango assado foi morto a tiros por criminosos nesta quarta-feira.





Segundo informações apuradas pelo Notícias do RN, Wanderley Lopes de apenas 30 anos estava no seu estabelecimento comercial situado no bairro Planalto 13 de Maio em Mossoró, quando dois homens chegaram numa moto e efetuaram disparos contra o homem que veio a óbito no local.





A polícia Militar confirmou à imprensa que o homem estava no local. Até agora não se sabe a motivação do crime e mais detalhes saberemos assim que forem atualizadas pelos delegados. O crime aconteceu na Rua Farias daquele bairro e ao que parece não houve possibilidade de se esquivar dos bandidos.