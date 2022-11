A Subsecretaria do Trabalho da Sethas-RN, por meio do SINE-RN, oferece hoje, dia 23 de novembro, 30 vagas de empregos para Natal, Mossoró, Currais Novos, Caicó, Parnamirim e regiões.

Para concorrer às vagas, o(a) candidato(a) deve se cadastrar via Internet no Portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego, através do endereço empregabrasil.mte.gov.br ou nos aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital, disponíveis para Android e IOS.





As vagas para pessoas com deficiência são uma parceria da Subsecretaria do Trabalho da SETHAS com a Coordenadoria de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Semjidh.





Todas as oportunidades estão sujeitas a alteração. Para saber em tempo real qual ocupação está de acordo com seu perfil profissional é necessário acessar o empregabrasil.mte.gov.br com o seu login (PIS) e senha ou através do celular no aplicativo SINE Fácil.





Quer tirar alguma dúvida ou agendar um atendimento para Seguro Desemprego?

Ligue: (84) 3190-0783 e 3190-0788.





O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 14h.

Siga o Sine-RN no Instagram: @sine.rn para maiores informações sobre os serviços do SINE Estadual RN.





NÚMERO DE VAGAS POR MUNICÍPIO

Natal e Região Metropolitana – Vagas Permanentes

BEDEL 01





Parnamirim e Região

CABELEIREIRO 02

CARREGADOR E DESCARREGADOR DE CAMINHÕES 02

EMBALADOR, A MÃO 01

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL 02

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 01

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 02





Mossoró e Região

AJUDANTE DE MOTORISTA 02

ALINHADOR DE PNEUS 02

ATENDENTE DE CAFETERIA 01

AUXILIAR DE COZINHA 01

CONSULTOR DE VENDAS 01

CONTROLADOR DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 02

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 01

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 01

PREPARADOR DE TINTAS 02

VENDEDOR PRACISTA 01





Currais Novos e Região

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 01





Caicó e Região

FISCAL DE CAIXA 01

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 01

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 01

VENDEDOR INTERNO 01





Total geral = 30 vagas