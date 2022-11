Caso aconteceu na manhã deste sábado (26) no bairro Carnaubal. Polícia busca suspeitos na cidade.





Foto: Redes sociais





Atentado deixa um saldo de um morto e outro ferido no interior do estado.





O sábado do RN já começa com violência. Um atentado a tiros deixou um saldo de um morto e outro ferido. O crime aconteceu no bairro Carnaubal, na cidade Mossoró, no Oeste Potiguar.





De acordo com a PM, algumas testemunhas relataram que 3 criminosos armados chegaram até o local em um HB20 prata, e já começaram atirando.





Segundo informações do G1/RN e do 2° Batalhão da PM, depois do crime os criminosos ainda roubaram uma moto nas Malvinas.





A polícia segue em buscas aos suspeitos, na cidade.





O homem que morreu no local foi identificado como Antônio Gabriel da Silva Araújo, de 20 anos. Familiares disseram aos policiais que o jovem era trabalhador, pessoa de boa índole e não respondia a processos criminais.





Ainda segundo a PM, o alvo principal dos criminosos seria o outro homem que foi baleado. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital.