Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (10) na região do Seridó potiguar. Motorista foi resgatado por bombeiros militares.

O motorista do veículo foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros da cidade. Segundo a corporação, o homem não teve "agravamento" do estado de saúde e passa bem.

De acordo com o G1/RN, o caso aconteceu por volta das 7h no sentido de Caicó à cidade de Jardim do Seridó. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a carga que estava em um contêiner pode ter desestabilizado a carreta na curva.





A Polícia Rodoviária Federal não divulgou informações sobre a ocorrência até a última atualização desta matéria.