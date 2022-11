Imagem: Agência Brasil e PT

O presidente Jair Bolsonaro (PL) acionou, ontem, o Supremo Tribunal Federal (STF) contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann. Bolsonaro alega supostos crimes contra a honra do chefe do Executivo federal.