De acordo com informações do Blog do Dina(Dinarte Assunção) u m acidente na praia da Pipa nesta quinta-feira mobiliza a praia do município do Tibau do Sul.

Como noticiou o Blog, um homem que conduzia um quadriciclo avançou pelo chapadão e caiu desfiladeiro abaixo.

Os relatos são de que a mulher e o filho se desesperaram ao ver a cena.

A Polícia Militar confirmou a ocorrência e informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Antes, as primeiras informações davam conta de que ele estaria vivo, no entanto, em uma atualização da matéria no Blog do Dina, informa que infelizmente veio a óbito.