Com 99,6% das urnas apuradas, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte confirmou a composição da Assembleia Legislativa do Estado para o mandato 2023-26. A Federação PSDB Cidadania teve 9 candidatos eleitos, do total de 24 deputados estaduais. A Federação Brasil Esperança ficou em segundo, com seis eleitos.





Veja a lista dos candidatos eleitos por partidos:





Movimento Democrático Brasileiro: Adjuto Dias.

União Brasil: Ivanilson Oliveira, Taveira Júnior.