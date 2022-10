Pesquisas do Ipec e do Datafolha, divulgadas neste sábado (29), mostram vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo Planalto.

Enquanto no Ipec o petista aparece como provável vitorioso, o Datafolha indica empate técnico, no limite margem de erro.

Na contagem de votos válidos, que desconsideram brancos, nulos e indecisos, Lula lidera por 54% a 46%, segundo o Ipec, e por 52% a 48% de acordo com o Datafolha.

Estes foram os últimos levantamentos para a corrida presidencial, de ambos os institutos, antes do segundo turno amanhã.

No Datafolha, Lula oscilou um ponto para baixo, dentro da margem de erro, enquanto Bolsonaro variou um ponto para cima.

Já no Ipec, ambos mantiveram os mesmos patamares da sondagem anterior do instituto. Os números das duas pesquisas são referentes ao cenário estimulado, em que o entrevistado vê previamente a lista com os candidatos.

Outras pesquisas. Hoje também foram publicados levantamentos dos institutos CNT/MDA, Genial/Quaest, Paraná Pesquisas e Atlas. Todos também colocam Lula numericamente à frente de Bolsonaro, mas os três primeiros, assim como o Datafolha, apontam empate técnico, devido à margem de erro.