O ministro das Comunicações, Fábio Faria, convocou uma coletiva de imprensa extraordinária na noite desta segunda-feira (24) para acusar rádios do interior do Brasil de não veicular inserções da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL).





Segundo ele, o mandatário de Brasília teve 154 mil inserções a menos que o ex-presidente Lula (PT). A gestão federal diz que, pelos cálculos, se somados todos os minutos que não foram veiculados, Bolsonaro teve 53 dias de campanha a menos.





Ainda segundo o governo, a descoberta foi feita após uma auditoria no plano de mídia da campanha. A rádio Viva Voz FM de Várzea da Roça-BA, que foi acusada nesta denúcia, emitiu uma nota para esclarecer a situação.





A direção da Viva Voz FM esclarece que na volta à campanha do segundo turno da eleições, que a mesma recebeu o material de campanha de todas as coligações no dia 06/10, com exceção da coligação do candidato Jair Bolsonaro, que recebeu no dia 10/10, podendo verificar nos prints do e-mail da emissora.