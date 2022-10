Empresa desapareceu de Natal após convencer servidores públicos a fazerem empréstimos consignados e entregar dinheiro para supostos investimentos.









Dinheiro, real, economia, salário mínimo, pagamento, PIB, reais, auxílio, notas, dívidas, contas, endividamento — Foto: Natalia Filippin/G1





A Polícia Civil do Rio Grande do Norte abriu investigação sobre pelo menos 15 casos do chamado "golpe do empréstimo" no estado. Segundo a corporação, há relatos semelhantes em investigação em outras cidades do país.





As vítimas são servidores públicos que faziam empréstimos com desconto em folha e repassavam o dinheiro para uma empresa, que assumia um contrato com a promessa de vantagens e lucros.





Uma das vítimas do golpe em Natal , que pediu para não ser identificada, conta que trabalha como técnico em uma repartição pública federal de saúde e teve um prejuízo de R$ 32 mil.





O servidor fez um empréstimo consignado no banco, com desconto no próprio contra-cheque, e repassou o dinheiro a uma instituição financeira que assumiu um contrato com ele.





Em troca, os servidores receberiam promessas de rendimentos e lucros mensais até a quitação, meses depois, quando receberiam o investimento de volta.





"Era exposto um contrato a nós, esse contrato dizia que esse procedimento junto ao banco era coberto por seguradora. Era registrado em cartórios aqui da capital e isso nos dava uma sensação de segurança", afirmou.