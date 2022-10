O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 51% das intenções de votos válidos, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 49%, na pesquisa divulgada pelo Instituto Veritá neste sábado (29).

Eleitores que disseram votar branco ou nulo somam 3,2%. Aqueles que afirmaram não saber ou que preferiram não responder representam 3,1%.

No cenário espontâneo, quando o nome do candidato não é citado ao eleitor, o atual presidente da República mantém a preferência do eleitorado, com 51,2%. O candidato do PT aparece com 48,8%.

Para a pesquisa, feita por iniciativa própria, o Instituto Veritá entrevistou 17.552 eleitores entre sexta-feira (28) e este sábado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04217/2022.