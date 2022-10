Imagem: Agência Brasil





Lula aparece com 47% das intenções de voto totais (entre 45% e 49%), enquanto Bolsonaro tem 42% dos votos totais ( entre 40% e 44%)





• Em votos válidos, Lula teria 53% e Bolsonaro, 47%





• Quando esses dados são ponderados em relação ao grupo de eleitores com maior probabilidade de comparecer no dia da votação (likely voter model), Lula aparece com 52.8% dos votos válidos contra 47.2% de Bolsonaro





• Rejeição a Bolsonaro volta a recuar e está empatada tecnicamente com a rejeição de Lula pela primeira vez na série histórica (46% contra 42%)





A terceira rodada da pesquisa Genial/Quaest para o segundo turno da eleição presidencial registrada junto a Justiça eleitoral sob o número BR-04387/2022, mostra acirramento da disputa, ainda que a maioria dos resultados tenha oscilado dentro da margem de erro em relação à pesquisa anterior, divulgada em 13 de outubro. A diferença entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, recuou de 8 pontos percentuais para 5 pontos. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 47% dos votos totais (entre 45% e 49%, levando-se em conta a margem de erro de 2 pontos percentuais) contra 42% de Bolsonaro (entre 40% e 44%).





Em votos válidos, Lula teria 53% e Bolsonaro, 47%. Com a ponderação do modelo likely voter (eleitor provável), Lula tem 52,8%, contra 47,2% de Bolsonaro. Esse modelo, adotado a partir da última pesquisa, identifica os eleitores com maior probabilidade de ir votar no dia 30 de outubro.





O aumento da diferença entre os dois candidatos nos votos totais é em grande parte explicado pelo desempenho de Bolsonaro na região Sudeste, que concentra 42% do eleitorado. O presidente oscilou positivamente 1 ponto percentual e Lula oscilou negativamente 2 pontos. A diferença entre os dois subiu de 5 para 8 pontos. Nas demais regiões não houve mudança significativa.





Nos outros grupos pesquisados, uma variação importante ocorreu na faixa entre 2 e 5 salários mínimos, onde os dois candidatos estavam tecnicamente empatados (45% para Bolsonaro e 44% para Lula) e hoje o presidente tem 48% das intenções de voto contra 39%.





Entre os eleitores que votaram em Simone Tebet (MDB) no primeiro turno, a maioria – 36% - pretende votar em branco, nulo ou abster-se; 32% estão indecisos, 19% declaram voto em Lula e 13% em Bolsonaro. Entre os que votaram em Ciro Gomes, do PDT, 41% dizem votar em Lula, 22% em Bolsonaro, 25% declaram votar em branco, nulo ou abster-se. Entre os que se abstiveram, 42% declaram voto em Lula, 32% em Bolsonaro, 15% mantêm a decisão do primeiro turno e 12% estão indecisos.





Perguntados sobre quem merece voltar ao Planalto, 52% dos entrevistados disseram que Lula merece voltar a ser presidente, contra 44% que não o querem de volta. E 49% consideram que Bolsonaro merece ser reeleito, contra 48%. O medo da volta do PT ao poder e o temor da continuidade de Bolsonaro registram hoje empate numérico em 43%.





A 23ª rodada da pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 16 e 18 de outubro, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. Desde julho de 2021, a Genial/Quaest realiza pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais. É a mais longa série de sondagens feita presencialmente no país.









Metodologia





A Pesquisa Genial/Quaest trabalha com metodologia inédita de acompanhamento da opinião pública. Até novembro de 2022, serão 24 rodadas de pesquisa nacional, cada uma delas implicando em duas mil coletas domiciliares face a face, realizadas nas 27 unidades da federação, abrangendo 123 municípios.





A partir das entrevistas domiciliares, é feita a decupagem, análise e estratificação dos dados por sexo, idade, escolaridade, renda e População Economicamente Ativa (PEA). A pesquisa também recebe tratamento estatístico de pós-estratificação para reduzir as chances de viés de seleção e de não-resposta. Trata-se do primeiro levantamento feito em âmbito nacional que combina coleta domiciliar com modelagem em pós-estratificação.





O nível de confiança da pesquisa Genial/Quaest é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para cima ou para baixo, em relação ao total da amostra.





Sobre a Genial Investimentos





A Genial é uma plataforma de investimentos que tem como objetivo facilitar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo os melhores produtos do mercado. Sempre em busca de excelência e inovação, possui hoje mais de R$ 150 bilhões de ativos sob custódia, 700 mil clientes e mais de 20 anos de história. É uma plataforma que acredita em simplicidade e facilidade na hora de investir, por isso, é 100% digital, mas sempre humana.





Sobre a Quaest





A Quaest é uma empresa de inteligência de dados que alia rigor científico e tecnologia para gerar insights que levem os clientes a tomar decisões estratégicas informadas. Com seis anos de experiência em campanhas políticas presidenciais, estaduais e municipais, reúne um time de doutores e mestres das mais diversas áreas do conhecimento. O fundador e presidente da Quaest é Felipe Nunes, Ph.D. em ciência política e mestre em estatística pela Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA), professor da UFMG e presidente do Centro de Estudos Legislativos. Ele é o criador do Índice de Popularidade Digital (IPD).