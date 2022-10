Federação Sul Americana de Krav Maga fará aula de defesa pessoal gratuita e aberta para mulheres em Natal (RN)

No mesmo mês em que se promove a prevenção ao câncer de mama, a Federação Sul Americana de Krav Maga chama a atenção para outro ponto muito importante: a prevenção à violência contra elas

O Outubro Rosa é uma iniciativa muito conhecida por chamar a atenção das mulheres para a importância da realização dos exames preventivos ao câncer de mama.

Já que o assunto é prevenção e saúde, a Federação Sul Americana de Krav Maga, referência mundial em qualidade e a precursora do Krav Maga na América Latina, realizará uma aula especial de defesa pessoal para as mulheres de Natal, RN, para alertar sobre a importância da prevenção à violência contra elas.

O evento totalmente gratuito será no dia 9 de outubro, a partir das 8h30, no Centro de Krav Maga de Natal (Rua Dr. José Gonçalves, 1986, Lagoa Nova) e será aberto a todas as mulheres que gostariam de se sentir mais seguras, dentro e fora de casa.

"O objetivo é mostrar que todas as mulheres são capazes de aprender a superar o seu medo e de controlar a reação", afirma o instrutor Daniel Seki, que coordena a difusão do Krav Maga no estado.

Ele explica que a técnica israelense de defesa pessoal não é um esporte, apesar de trazer uma série de benefícios ao corpo. "Foi criada como técnica de defesa, na década de 40, para que qualquer pessoa, independentemente de sexo, tamanho, força física pudesse se defender de um ou mais agressores, armados ou não", conta o instrutor.

É isso que será apresentado a elas na aula do dia 19, que será ministrada por Daniel Seki e pelo instrutor Bruno Vianna, ambos habilitados pela Federação Sul Americana de Krav Maga. "Além de conhecerem sobre a filosofia do Krav Maga, elas irão vivenciar situações como roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento, simulação de tentativa de estupro, entre outras, para executarem as técnicas de defesa e perceberem que, com o treinamento adequado é possível se defender", diz o instrutor.

SERVIÇO: Outubro Rosa – Aula de Krav maga Para mulheres – prevenção à violência

Data: 09 de outubro

Horário: a partir das 8h30

Local: Centro de Krav Maga de Natal (Rua Dr. José Gonçalves, 1986, Lagoa Nova – atrás da UNP da Salgado Filho)

Inscrições: Aula gratuita, vagas limitadas. Inscrições pelo whatsApp: (84) 99954-1672

A violência contra a mulher no RN e os benefícios do Krav Maga

Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança, o Rio Grande do Norte é um dos estados mais perigosos para mulheres. Os dados mostram que no início de 2022 (janeiro a março), a cada oito dias, uma mulher foi assassinada no estado.

Esses dados também são graves em outros estados o que faz com que elas cada vez mais procurem técnicas para estarem mais seguras. É por isso que hoje, 30% dos alunos da Federação Sul Americana de Krav Maga são mulheres.

Segundo explica o israelense Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-vermelha – 8º Dan), introdutor do Krav Maga na América Latina e presidente da Federação Sul Americana de Krav Maga, quando as mulheres começam a praticar a modalidade, mudam a sua relação com o medo, adquirindo autoconfiança, aumentando o autocontrole nas situações de estresse e de violência e se capacitando para cuidarem de si e da sua família.

E os benefícios vão além. Mulheres costumam cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Quando passam a praticar o Krav Maga, com um instrutor devidamente habilitado para isso, elas também se tornam mais focadas, menos distraídas e mais atentas, o que diminui o risco de ataques, pois a violência geralmente é voltada aos alvos mais fáceis.

"Além das melhorias na saúde física e, até mesmo na boa forma, essas mulheres também obtêm ganhos psicológicos, porque o Krav Maga dá a elas a sensação de controle frente às suas emoções. Toda essa mudança de postura, muitas vezes ajuda a prevenir uma agressão", completa Grão Mestre Kobi.

Sobre a Federação Sul Americana de Krav Maga - referência mundial em qualidade, é a precursora do Krav Maga na América Latina. Conta com representação no Brasil, México, Argentina e Portugal, onde trabalha pela preservação da filosofia, didática e técnica do Krav Maga, tal como foi criado e ainda é aplicado em Israel.

É presidida por Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-vermelha – 8º Dan), aluno direto do criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld e seu primeiro aluno a sair de Israel para difundir a modalidade. Vivendo no Brasil desde 1990, Grão Mestre Kobi forma e atualiza pessoalmente seus instrutores, garantindo a qualidade e a ética do Krav Maga praticado na Federação Sul Americana de Krav Maga.

Para saber mais, acesse: www.kravmaga.com.br

Facebook: @mestrekobikravmaga

Instagram: @kravmaga_mestrekobi

Twitter: @KravMagaKobi

Youtube: Krav Maga das Américas