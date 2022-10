A prefeita de Messias Targino, Shirlei Targino (PL), em discurso proferido na noite de ontem aos eleitores da cidade lamentou o desempenho do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas da cidade e disse ter se sentido envergonhada ao participar de uma audiência no Ministério da Saúde.





Esposa do deputado federal João Maia (PL), um dos parlamentares do RN reeleitos que tiveram acesso ao orçamento secreto, ela disse que ao agradecer por envio de recursos na saúde foi cobrada durante encontro João Lopes, secretário especial do Ministério da Saúde. “O assessor do ministro, chefe de gabinete dele (na verdade secretário especial), olhou para João Maia e perguntou: ‘prefeita o que foi que houve na sua cidade? Que tanto pouco voto foi esse para o presidente?’”, contou. “Eu fiquei morta de vergonha. Não sabia nem o que dizer. Mas eu quero reverter isso e preciso da ajuda de vocês”, disse.





Na eleição do dia 2 Lula teve 2.687 (72,76%) votos contra 884 (23,94%) de Bolsonaro.





Com informações do Blog do williams-rocha