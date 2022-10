do segundo turno

A medida está prevista na Lei nº 9.504/1997, art. 49, caput, e art. 51, § 2º e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 60.





Hoje também é o último dia para a divulgação paga de anúncios de propaganda eleitoral em jornais e revistas para cada candidato.





Além disso, de acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , nesta sexta também acaba o prazo para a realização de debates eleitorais no rádio e na televisão.





Os encontros marcados para hoje não podem ultrapassar o horário de meia-noite.