Depois de sofrer com dois adiamentos, o início das obras na Avenida Felizardo Moura, segundo confirmou a Secretaria de Obras de Natal será iniciada na próxima segunda-feira (31).

As obras estavam paralisadas há pelo menos duas semanas, sem previsão para serem retomadas. Um novo cronograma ficou estabelecido após reunião com representantes da empresa responsável pela execução da obra.





O trânsito no sentido Zona Norte-Centro deve ser parcialmente interditado para o início do serviço. Primeira etapa terá retirada do asfalto.





De acordo com informações do G1/RN, o prazo final para conclusão é de um ano e seis meses. "O cronograma foi mantido, só apenas a gente pediu uma celeridade da empresa. E com a chegada concomitantemente dos tubos, dos tanques de drenagem, vai agilizar e facilitar a rapidez. Podemos até antes de maio concluir esse trecho", contou o secretário.