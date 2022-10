Após concluir a compra do Twitter nesta semana por US$ 44 bilhões, Elon Musk sinalizou que deverá ressuscitar a Vine ou os seus recursos para incorporá-los ao Twitter para a veiculação de vídeos curtos como faz o Tik Tok.

O Twitter comprou a Vine em 2012, que fez algum sucesso em 2013, mas logo “flopou”. A rede social nunca conseguiu ganhar dinheiro com o formato e fechou em janeiro de 2017. Mas agora Elon Musk que reaproveitá-la.

A gestão Elon Musk frente ao Twitter já começou mudando a diretoria, com demissões no alto escalão. De acordo com a Variety, a GM já anunciou que irá “pausar” gastos com anúncios na plataforma enquanto espera o que acontecerá na gestão Musk.

O empresário, dono da Tesla e da SpaceX, acusava a rede social de “censurar” a direita.