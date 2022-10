Quatro criminosos armados renderam moradores e fizeram um arrastão em uma casa do conjunto Cidade Satélite, no bairro Pitimbu, Zona Sul de





Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Cajuaçu por volta das 20h15. Após recolherem vários objetos das vítimas, os bandidos fugiram do local em um carro modelo HB20 de cor azul marinho.





A Polícia Militar foi acionada e começou buscas na região. Uma das vítimas informou à polícia que um celular roubado tinha rastreador.





O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) repassou as informações sobre os suspeitos para as viaturas da cidade e uma equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) se deparou com o veículo na avenida Nevaldo Rocha.





Os ocupantes do veículo foram abordados e, ao serem flagrados com o material furtado acabaram detidos e levados para a central de flagrantes da Polícia Civil.





Giroflex, Polícia Militar RN — Foto: Raiane Miranda