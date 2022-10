Paulo Guedes disse, em evento em São Paulo, que a campanha de Lula quer “roubar votos das pessoas falando mentiras”. O ministro da Economia deu a declaração devido a citações de estudos elaborados por técnicos de sua equipe sobre o salário mínimo, aposentadorias e a inflação.





De acordo com o Antagonista, Guedes afirmou que as propostas mencionadas nas peças publicitárias do petista existem, mas destacou que elas não têm sua assinatura e que, portanto, não são decisões tomadas.