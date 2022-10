Vinicius Marinho/Inter TV Cabugi

Caminhões carregados de urnas eletrônicas deixaram o Centro de Operações da Justiça Eleitoral de Natal na manhã deste sábado para seguir para as sessões de votação da capital e região metropolitana em preparação para o segundo turno das eleições de 2022.





Estão sendo levadas cerca de 50 a 250 equipamentos prontos para votação nos caminhões, de acordo com cada local.





Um fato importante é que as cidades do interior já receberam as urnas durante a semana.





Nas eleições de segundo turno de domingo tudo pode acontecer. O Brasil irá eleger o próximo presidente da república e os governadores de 12 estados do Brasil.