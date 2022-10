Ontem o Notícias do RN trouxe em primeira mão a decisão de Alexandre de Morais indeferindo o pedido da coligação do presidente que afirmava estar com menos inserções no Rádio.





Segundo informações colhidas por nossa equipe, logo em seguida o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com equipe jurídica e logo afirmou que irá recorrer contra a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que rejeitou o pedido para suspender as inserções da campanha do petista Luiz Inácio Lula da Silva.





Na mesma linha, o ministro ainda determinou a abertura de uma investigação para apurar se a chapa presidencial à reeleição cometeu crime eleitoral.