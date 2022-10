Colisão aconteceu na altura do município de Angicos. Veículo teria colidido na traseira de caminhão-caçamba, de acordo com a PRF.





Acidente aconteceu na BR-304, em Angicos — Foto: Redes Sociais





Um acidente na BR-304, na altura do município de Angicos, no interior do Rio Grande do Norte, deixou uma pessoa gravemente ferida na tarde desta quinta-feira (27). Uma caminhonete ficou totalmente destruída com a batida.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão traseira entre uma caminhonete, do tipo Nissan Frontier, e um caminhão-caçamba. O acidente aconteceu no km 145 da via.





A Polícia Rodoviária Federal informou que uma das vítimas da colisão foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada em estado grave para um pronto-socorro em Mossoró , na Região Oeste do estado.





O trânsito no trecho foi parcialmente interditado pela PRF por conta do acidente.





Com informações do G1/RN