Com a alegria de quem é sempre bem recebido pelos potiguares por onde passa, o candidato a senador Rafael Motta (PSB) percorreu 12 cidades do Alto Oeste na Caravana do Povo #Rafael400 neste final de semana.

Oportunidade de estar perto das pessoas, prestando contas do seu trabalho como parlamentar campeão de projetos e que destinou R$ 180 milhões em emendas para obras e ações nos municípios do Rio Grande do Norte e dialogando sobre os compromissos públicos do RN 2030.

Ao lado de amigos, apoiadores e lideranças locais, Rafael esteve, no sábado (3), em São Miguel, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes, Pau dos Ferros e Francisco Dantas. E, neste domingo (4), em Luís Gomes, Major Sales, José da Penha, Marcelino Vieira e Alexandria.

“Aqui não tem reunião controlada, aqui é contato olho no olho, casa a casa, na rua, dialogando com as pessoas e levando a mensagem da esperança, da juventude com a experiência de dois mandatos de deputado federal. Estou pronto para ser o senador do Rio Grande do Norte, o senador do trabalhador, do aposentado, o senador parceiro do presidente Lula”, afirmou Rafael.