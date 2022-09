Caso aconteceu na noite de segunda-feira (19) no bairro Mãe Luiza, na Zona Leste da cidade.





Ônibus atingiu carro em Mãe Luiza, na Zona Leste de Natal. — Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi





Um ônibus sem freio desceu uma ladeira de ré, bateu em um veículo e deixou pessoas feridas no bairro Mãe Luiza, Zona Leste de Natal. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (19).





O condutor do ônibus perdeu o controle ao trafegar pela Rua Guanabara. Uma das vítimas feridas é uma mulher que pulou do veículo e movimento e bateu a cabeça em uma calçada.





A outra pessoa teve um ferimento mais leve, na perna. Ela era passageira do carro de passeio, atingido pelo ônibus.





Carro atingido por ônibus em Natal — Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi





O motorista ficou abalado e foi atendido em uma van da polícia de trânsito. Havia cerca 30 pessoas no transporte, inclusive crianças. A maioria dos passageiros eram moradores do bairro que estavam no ônibus fretado para participar de uma reunião de campanha política na Praia do Meio.





O motorista contou aos policiais do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual que perdeu controle do ônibus por que faltou freio. Testemunhas relataram que o acidente não foi mais grave porque ele conseguiu manobrar o veículo até parar.





G1/RN