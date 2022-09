Fórum foi invadido e depredado em Macaíba, na Grande Natal — Foto: Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi





Criminosos invadiram o Fórum de Justiça do município de Macaíba, na Grande Natal, para furtar objetos do prédio. O caso foi descoberto na manhã desta segunda-feira (19), com a chegada do policial que faz a segurança do prédio.





A polícia realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foi acionado para realizar perícia no local.





Ainda não se sabe quantas pessoas agiram no crime, ou em que dia do fim de semana o caso aconteceu.





Ainda de acordo com a polícia, os criminosos arrombaram o portão do estacionamento e uma porta lateral do prédio, para ter acesso à unidade.





"Roubaram computadores, levaram livros, objetos pessoais deixados por servidores e juízes, levaram o crucifixo do salão do júri e outros objetos mais que não temos como precisar no momento. Além disso vandalizaram, quebraram coisas pelo fórum", relatou o juiz Felipe Barros.





Fórum de Justiça de Macaíba foi alvo de criminosos — Foto: Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi





De acordo com o magistrado, os atos de vandalismo também envolveram o corte de fios de energia - o que deixou parte da unidade sem eletricidade.





Alguns objetos furtados foram deixados para trás e encontrados no entorno do prédio. Vizinhos relataram que não ouviram ou viram nada.





Por causa da ocorrência, o Fórum cancelou o expediente e as audiências marcadas para esta segunda-feira (19) foram reapresadas.





Não houve dano a processos, porque todos são eletrônicos.





Por G1/RN