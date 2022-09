A partir da libração das mobilizações eleitorais e o pedido de voto explícito, o ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante/RN, Jaime Calado, tem concentrado a campanha a deputado federal na região metropolitana de Natal. Com uma intensa agenda de reuniões com grupos políticos, visitas, encontros com novos apoiadores, participação em eventos privados e as movimentações da "Caravana 1088”, Jaime tem percorrido e marcado presença em diversas áreas da capital (Planalto, Felipe Camarão, Pajuçara, Loteamento Boa Esperança, Nova Natal, Brasília Teimosa, Quintas) e outras cidades da Grande Natal (São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Goianinha, Extremoz, São José do Mipibu, Macaíba e Parnamirim).