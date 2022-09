Cantora chorou ao subir no palco sem Simaria em show com sertanejo





Imagem: Divulgação - Simone chorou em apresentação em Fortaleza, Ceará Imagem: Divulgação - Simone chorou em apresentação em Fortaleza, Ceará





Simone usou os stories do Instagram nesta segunda-feira (19) para fazer um agradecimento a Gusttavo Lima. A cantora chorou ao subir no palco pela primeira vez sem Simaria no "Avião Fantasy", no sábado (17).





A cantora aproveitou para agradecer o sertanejo, que abriu parte da apresentação para a participação de Simone. "Um beijo muito especial para meu amigo Gusttavo Lima. Obrigada pelas palavras, pelo carinho", afirmou.





"É muito bom estar com pessoas que torcem por nós, que acreditam no nosso trabalho, e você é um deles. Obrigada, Gu. Um beijo para você e para sua família. Estamos juntos, irmão", completou.





No show, em Fortaleza, Ceará, Gusttavo elogiou a cantora. "Eu tenho certeza que Deus vai colocar em prática na sua vida e carreira solo de agora para frente. Esse povo te ama, o Brasil te ama, todo mundo que é fã de você, que você tenha a melhor fase da sua vida. Vai começar agora", disse na ocasião.





Por Luiza Lemos - IG / GENTE