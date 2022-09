Um acidente envolvendo uma Van e uma motocicleta deixou o motociclista morto na BR-226, entre Santa Cruz e Tangará, na noite deste domingo (04).

O acidente ocorreu há 5km de Tangará. Além do motociclista morto, outras três pessoas da Van acabaram com ferimentos leves, e foram socorridas ao hospital de Tangará.

O SAMU foi acionado para ajudar com as vítimas. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para fazer isolamento da área, enquanto aguardava chegada do ITEP.

Ainda não se tem detalhes de como ocorreu o acidente, apenas que a Van estava no sentido Santa Cruz – Tangará.

A vítima fatal ainda não foi identificada.

Com informações do Blog Édipo Natan

Fonte: Portal Grande Ponto