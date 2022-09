Caso aconteceu em Ceará-Mirim, na região metropolitana. Segundo a Polícia Civil, documento não isenta suspeito de roubo.

O caso foi confirmado ao G1/RN nesta quarta-feira (31) pela Polícia Civil, que investiga o crime. Segundo a corporação, o assalto aconteceu na semana passada. Já a devolução do dinheiro ocorreu nesta terça-feira (30).

Em tempos de crise financeira o que menos queremos passar é por um assalto. Afinal grande parte da população brasileira está apenas sobrevivendo. E um fato que aconteceu na grande Natal é digno de um "Glória a Deus" pois, imaginem leitores do Notícias do RN, um ladrão se arrependeu de um assalto que fez a uma farmácia de Ceará-Mirim, resolveu entregar o dinheiro roubado de volta ao estabelecimento e ainda ficou com um recibo assinado por um representante da empresa.





No recibo, o representante da farmácia assina uma declaração de que recebeu de volta o valor de R$ 1.076, por "ato voluntário" do assaltante. A empresa foi procurada, mas não retornou às tentativas de contato do g1 até a última atualização desta matéria.





A Polícia Civil confirmou que o valor roubado foi devolvido integralmente. Ainda de acordo com a corporação, o recibo não possui validade jurídica para isentar o suspeito do crime, mas pode servir como uma circunstância de atenuação da pena, a critério do judiciário.





O suspeito não está preso, mas deverá responder pelo crime de roubo. "As circunstâncias dos fatos ainda estão em apuração", informou a polícia.





Nota: Se a moda pega iremos ficar muito felizes com assaltantes arrependidos.