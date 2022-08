Hoje é o último dia para a realização de convenções partidárias visando as eleições de 2022. No Rio Grande do Norte, o Podemos deixou para o início da noite desta sexta-feira a realização do encontro no qual anunciará se o senador Styvenson Valentim será candidato a governador.

Entre os 34 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Podemos é a 29ª legenda a oficializar, em convenção no último dia do prazo legal, a participação nas eleições de 2022 no Rio Grande do Norte. Até a noite de ontem, persistia a indefinição em torno do anúncio de uma chapa majoritária, tendo à frente o senador Styvenson Valentim como presumível candidato a governador do Estado.

Ao conceder entrevista à rádio 96 FM, ontem à noite, o senador afirmou que fará o anúncio sobre a decisão se será candidato ou não, na convenção do Podemos, nesta sexta-feira, às 18 horas. Durante a entrevista, os apresentadores insistiram para ele confirmar se será candidato, mas ele evitou uma declaração definitiva.