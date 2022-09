Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (31) na avenida Roberto Freire, na Zona Sul da capital.





Um médico que saiu de um plantão e voltava para casa dormiu ao volante, perdeu o controle do carro e saiu da pista, na avenida Roberto Freire, Zona Sul de Natal, na madrugada desta quarta-feira (31).





O carro acabou atravessando o calçadão que margeia a avenida e invadiu a área de mata do Parque das Dunas.





As informações são da Polícia Rodoviária Estadual, que enviou uma equipe ao local o início da manhã.





Segundo a corporação, o acidente aconteceu por volta das 3h, no sentido de quem vai do bairro Ponta Negra para Capim Macio.





O veículo envolvido no acidente é um carro modelo Trailblazer de cor vermelha. Por volta das 6h, o motorista já não estava no local, mas o veículo permanecia na mata. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que não foi acionado para ocorrência na região.





