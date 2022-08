Um adolescente de 17 anos foi raptado dentro de casa, em Natal, e encontrado morto, horas depois, na manhã de sábado (6), em um matagal em Macaíba, na região metropolitana de Natal.





As circunstâncias do assassinato estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que apura se o crime tem relação ou não com um suposto ato sexual contra uma criança, que teria sido cometido pelo adolescente na última quarta-feira (3).





Janderson Carlos Silva de Azevedo, de 17 anos, foi encontrado morto um matagal na Rua das Torres, no distrito de Mangabeira, zona rural do município.





No corpo dele, os peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia encontraram nove perfurações por arma de fogo, inclusive na cabeça.





Segundo a polícia, familiares informaram que o rapaz estava dormindo na casa da mãe, no bairro Guarapes, Zona Oeste de Natal, quando dois homens encapuzados e vestidos com roupas pretas entraram na residência e raptaram ele.





A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil vai investigar o caso.





O sepultamento do rapaz acontece neste domingo no Cemitério do Bom Pastor, na capital potiguar.





Informações do G1 RN