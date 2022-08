Cerca de 10 rubro-negros estavam no veículo, que voltava de Curitiba para o Rio de Janeiro





Torcedores do Flamengo que estavam voltando de ônibus do jogo contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil, se envolveram em um grave acidente que ocasionou a morte do motorista. O veículo bateu em um caminhão na altura de Barra Mansa.