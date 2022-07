Com apenas 23 anos de idade e aluno da UFRN, o jovem Luís Felipe Fernandes Freire, filho do secretário de Planejamento, Aldemir Freire, foi vítima de um infarto fulminante.

A família, ainda muito transtornada com o ocorrido recebeu, do governo do estado uma nota de pesar: " À família enlutada, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte apresenta pesar e solidariedade."