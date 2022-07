Realizada na manhã desta sexta-feira (29), a convenção partidária do Solidariedade homologou Fábio Dantas como candidato ao Governo do Estado. Durante o encontro também foi anunciado que o vereador de Macaíba, Igor Targino, será o segundo suplente do candidato ao Senado pelo PL, Rogério Marinho.

Targino foi uma indicação do partido, por meio do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, para compor a chapa. Além da oficialização da candidatura de Fábio Dantas, o Solidariedade também homologou as candidaturas de 25 candidatos à Assembleia Legislativa e 9 à Câmara Federal, entre eles, Kelps Lima.

Igor Targino já estava preparado para a disputa das eleições deste ano, quando concorreria a uma vaga na Câmara dos Deputados. O vereador já estava divulgando sua pré-candidatura a deputado federal, mas desistiu e aceitou a indicação de seu nome para compor chapa com o ex-ministro do Desenvolvimento Regional.