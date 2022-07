Na última terça-feira, 19, a plataforma Instagram por meio do recurso Mapas, começou a mostrar que os usuários vejam novos locais que estejam populares e alguns pequenos estabelecimentos próximos. Essa nova ferramenta, que é parecida com o Google Maps e Snapchat, usa a localização geográfica do perfil do usuário e mostra pelo explorar.

O novo recurso já está disponível na rede social e pode ser utilizado de diversas maneiras. O usuário pode acessar o Mapas por meio de tags de localização nos stories ou em publicações do feed, assim como em buscas no Explorar – hashtags locais, como #saopaulo, também permitem acesso à função. Os lugares encontrados pela pesquisa da área desejada também podem ser salvos e enviados via DM.

Além disso, a nova funcionalidade permite que o usuário filtre por categoria, para que a pesquisa seja mais objetiva, caso esteja procurando por algum estabelecimento específico.