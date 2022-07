O juizado da Criança e do Adolescente no Rio Grande do Norte proibiu que parques de diversão da Ilha de Santana de Caicó, no Seridó potiguar, reproduzam músicas que façam apologia ao sexo, à violência sexual e ao uso de drogas. “Tem cabaré essa noite”, de Nattanzinho, por exemplo, é uma das restrições no local.

No caso, todos os donos e responsáveis pelos parques montados na Ilha assinaram a notificação judicial, e quem desobedecer pode perder a autorização de operar na festa de Santana de Caicó 2022.

Conforme informado por Jair Sampaio, a medida se dá devido ao grande fluxo de crianças e adolescentes que percorrerão nos 10 dias de festa no local.

