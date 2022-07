Uma boa notícia para quem depende da Rota do Sol. Após 4 dias interditada em decorrência de alagamentos após o transbordo de uma Estação de Tratamento da Caern, a via foi liberada.

O fluxo de veículos foi retomado normalmente na manhã de hoje, quinta-feira (7) e, segundo a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), a rodovia estava interditada desde o último domingo (4) pelo fato de uma Estação de Tratamento ter transbordado devido às fortes chuvas.





O que se observa no local é que a liberação ocorre mesmo ainda existindo muita na via, no entanto, de acordo com o G1, o trânsito foi liberado pelo nível estar abaixo do meio-fio. Uma nova interdição será feita às 13h, para uma nova rodada de limpeza da via. A expectativa é que a interdição tenha 1h30 de duração.