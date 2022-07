O maior programa de inclusão digital de Natal registra novos avanços, garantindo à população das regiões beneficiadas acesso à internet de forma livre, gratuita, rápida e de alta qualidade. Criado pela Prefeitura, o programa Wi-Fi Natal está se expandindo e atualmente conta com 36 pontos ativos em todas as regiões da capital potiguar. Ainda este ano, esse número vai saltar para 47 espaços, com a tecnologia disponibilizada para cidadãos e visitantes. Essa ação é uma parceria entre a gestão municipal e o governo federal, que tem como critério a instalação das antenas em praças que disponham de academias da terceira idade (ATI).

“Estamos efetivando a maior ação de integração digital da história da nossa cidade, gerando com isso desenvolvimento, democratizando o acesso à informação, promovendo conhecimento e preparando Natal para o futuro, em que a exigência por espaços tecnológicos será cada vez maior. Já contamos com 36 pontos de internet livre, grátis e de alta velocidade para a população. Vamos alcançar 47 pontos até o final do ano e vamos ampliar essa iniciativa ainda mais, pois ela possui uma importância social enorme”, afirma o prefeito Álvaro Dias.

Na Zona Norte, os pontos que contam com o programa Wi-Fi Natal são: Praça São Vicente de Paula (Igapó); Avenida Guararapes (Lagoa Azul); Praça Além Potengi (Pajuçara); Praça Tucuruí (Potengi); Praça Nossa Senhora dos Navegantes (Redinha); Praça Guarujá (Lagoa Azul); Praça Vovó Gurgelita (Lagoa Azul); Rua Manoel Leopoldo (Lagoa Azul); Praça da Bíblia (Potengi); Praça Hélia Barros Galvão (Igapó) e ATI da rua Planalto Meridional (Potengi).

O programa também alcançou a Zona Oeste com equipamentos instalados na Praça Marcílio Dias (Bairro Nordeste); Largo Santa Paula Frassinete (Felipe Camarão); Rua Aristófanes Fernandes (Bom Pastor); Rua Coemaçu (Quintas); Praça Francisco Roberto de Oliveira (Felipe Camarão); Praça dos Beijoqueiros (Bom Pastor) e ATI da Praça dos Martíres (Dix-Sept Rosado). Na região Leste, a internet livre pode ser acessada no Parque Ney Aranha Marinho (Tirol); Praça Engenheiro Wilson Miranda (Santos Reis); Praça Mestre Francisco Valentim (Rocas) e Praça Miguel Carrilho (Praia do Meio).

A população da Zona Sul também foi beneficiada, com pontos na Praça Mãe Peregrina (Pitimbu); Praça Pureza Moura (Lagoa Nova); Praça Des. Norton Chaves (Nova Descoberta); Praça Padre Vilela (Candelária); Praça Raimunda Teixeira (Lagoa Nova); Quadra de Esportes do Conjunto Pirangi (Neópolis); Praça das Mangueiras (Lagoa Nova); Praça do Cruzeiro (Ponta Negra); Praça Tomaz Toscano da Mata (Candelária); Praça Joaquim Eufrásio (Neópolis); Praça São Francisco de Assis (Pitimbu); Praça Henrique Carlone (Ponta Negra); Praça Tarcísio Maia (Neópolis) e ATI da rua Arenópolis.

Responsável pela coordenação do programa, a Secretaria Municipal de Planejamento (Sempla) estima que mais 12 pontos sejam instalados pela cidade. “Até o final de agosto a gente acredita que vai concluir essa primeira etapa do programa”, informa a secretária Joanna Guerra.

Serão instalados pontos do programa Wi-Fi Natal na ATI da Praça Augusto Leite – Tirol; ATI da Praça Gentil Ferreira – Alecrim; ATI da Praça Muriaé – Potengi; ATI da Praça São Camilo de Lelis – Lagoa Nova; ATI do Parque da Cidade – Pitimbú; ATI da Área de Lazer do Panatis – Potengi; ATI da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro – Nova Descoberta; ATI da Praça José Raimundo da Silva – Redinha; ATI da Praça São Simão – Pajuçara; ATI da Rua dos Canários – Pitimbu; ATI da Rua Pedra do Sino – Potengi e ATI do Espaço de Lazer Marinho Chagas – Nossa Sra. da Apresentação. “Nossa ideia é ampliar ainda mais esses espaços, trabalhando também com recursos próprios da Prefeitura. O programa Wi-Fi Natal é uma realidade”, destaca o prefeito

FONTE: thaisagalvao.com.br