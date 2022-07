Prefeita de Pau dos Ferros, Marianna Almeida (PSD) batizou a chapa que vem ganhando força, senão entre o eleitorado do Rio Grande do Norte, por uma grande parcela de prefeitos, e qur reúne em um mesmo palanque virtual, a governadora Fátima Bezerra, do PT de Lula e o candidato a senador Rogério Marinho, do PL de Bolsonaro.

Segundo Marianna, a chapa vem sendo chamada de “Farinho”, a mistura de FAtima com Marinho.

A prefeita de Pau dos Ferros, em entrevista a Micarla de Sousa, no Jorna do Dia, da TV Ponta Negra, disse que não pede votis para presidente, mas adianta que o município é esquerdista e Lula vencerá Bolsonaro, e sobre o governo está afinada com a governadora Fátima, em quem já votou em 2018.

Para o senado vota em Rogério e para deputado estadual repetirá o voto em Galeno Torquato (PSDB).

Porém, para deputado federal a prefeita fez mistério, mas desde esta segunda-feira (25), após reuniões em Natal, ficou acertado que o apoio será dado ao ex-senador Garibaldi Filho (MDB).

FONTE: thaisagalvao.com.br