Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV) deram cumprimento, nesta quarta-feira (27), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Jean Flávio da Costa Veloso, 23 anos. Ele foi detido pela suspeita da prática do crime de roubo de veículo, ocorrido no bairro de Capim Macio, zona sul de Natal, no dia 23 de maio deste ano, por volta das 7h.

Segundo as investigações, o suspeito é reincidente em roubos de motocicletas. Ele continuará à disposição da Justiça no sistema prisional. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181 ou pelo número: (84) 3232-6312 (WhatsApp).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN - SECOMS