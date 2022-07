Policiais civis da 1ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de São Paulo do Potengi deram cumprimento, nesta quinta-feira (21), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 38 anos. Ele foi preso pela suspeita da prática do crime de estupro de vulnerável contra a enteada de 12 anos.

De acordo com as investigações, os crimes ocorriam, em São Paulo do Potengi, desde o ano de 2020, quando o suspeito iniciou um relacionamento amoroso com a mãe da vítima e começaram a morar juntos. O mandado foi expedido pela Vara Única da Comarca de São Paulo do Potengi, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).