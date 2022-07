A segurança para o comércio potiguar foi pauta de reunião nesta terça-feira (5), na Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed RN). O presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, e o titular da pasta, Coronel Francisco Araújo, discutiram iniciativas para minimizar os furtos e roubos registrados nos últimos meses na zona leste de Natal.





“A insegurança, principalmente nos bairros da Ribeira, Cidade Alta, Petrópolis e Tirol, está preocupando moradores e comerciantes da região, pelos furtos e roubos recorrentes que têm sido registrados. Buscamos a Sesed, que prontamente nos atendeu, para procurar soluções para minimizar os casos”, comentou o dirigente da Fecomércio RN.





O secretário da Sesed confirmou a atuação da ronda Madrugada Segura, com reforço da segurança com viaturas em áreas comerciais a cidade. Ele também adiantou que as câmeras de segurança que serão instaladas pela Prefeitura do Natal estarão ligadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).





“Estamos atentos e com uma ação bastante efetiva, com troca de informações via Whatsapp. Já temos grupos com comerciantes do Alecrim, Petrópolis, de outros municípios, que estão agilizando a ação da Policia Militar e Civil”, comentou Araújo. Foi disponibilizado o número de Whatsapp 84 98852-8018 para que os empreendedores possam informar alguma atitude suspeita.





Estiveram na reunião o secretário Adjunto, Osmir Monte; o diretor Executivo da Fecomércio RN, Laumir Barrêto; e o assessor da presidência, Fernando Virgilio.