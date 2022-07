Acidente aconteceu ontem no conjunto Pirangi, em Neópolis. Vítima prestava serviços de limpeza e lubrificação no elevador.





Acidente aconteceu em Neópolis — Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi





Um trabalhador morreu enquanto fazia a manutenção de um elevador de um imóvel no bairro Neópolis, na Zona Sul de Natal.





O incidente aconteceu na Rua Inconfidentes, no conjunto Pirangi. A vítima foi identificada como Sérgio Tavares Pereira, de 44 anos.





De acordo com o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), a suspeita é de que o homem tenha sofrido um choque elétrico.





Na listagem pública de óbitos do Itep, a causa da morte aparece como eletroplessão, que é o dano corporal desencadeado pela ação da eletricidade artificial ou industrial sobre uma pessoa.





O homem trabalhava em uma empresa privada que presta serviço de manutenção de elevadores e estava acompanhado por um colega no momento do acidente.





A Polícia Civil também esteve no local para investigar as circunstâncias da morte do trabalhador.





Do G1/RN