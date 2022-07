O Instituto FSB Pesquisa e o BTG Pactual divulgaram nesta segunda-feira (25) pesquisa quantitativa realizada por telefone (via CATI), entre os dias 22 e 24 de julho. Foram entrevistados 2 mil eleitores sobre as eleições presidenciais deste ano. Confira abaixo nos cenários Espontâneo e Estimulado.

Na pergunta espontânea “Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para presidente da República?”, o ex-presidente Lula fica com 40%; Bolsonaro, com 30%, Ciro Gomes, com 3%; e Simone Tebet, com 0%. Os demais candidatos somaram 2%; 6% responderam, nenhum; 4%, branco ou nulo; e 15%, não sabem ou não responderam.





Na intenção de voto estimulada (com cenário completo), Lula soma 44%; Bolsonaro, 31%; Ciro Gomes pontua 9%; Simone Tebet, 2%; André Janones, 2%; Pablo Marçal aparece com 1%; Vera Lúcia, José Maria Eymael, Sofia Manzano, Luciano Bivar e Leonardo Péricles empatam com zero; 5% responderam nenhum; 2%, branco ou nulo; e 3% não sabem ou não responderam.

A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-05938/2022.