Durante esta sexta-feira (22), parte do executivo municipal esteve visitando a obra de revitalização da Indústria do Conhecimento, do SESI. Os responsáveis pela revitalização são os alunos do curso de manutenção e pintura predial, formação oferecida através de uma parceria entre a Prefeitura do Assú, SESI e SENAI. O produto final do curso é a revitalização do prédio da Indústria do Conhecimento de Assú, localizado na Rua Bernardo Vieira.