Tendo como primeiro suplente o senador Jean Paul Prates (PT) e a ex-candidata à prefeitura de a prefeita do município de Rafael Godeiro, Ana Sufia (PC do B), o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves (PDT), já adotou postura diferente à de 2018, quando declarou voto contra o PT e a favor do presidente Jair Bolsonaro. Candidato ao Senado na chapa da governadora Fátima Bezerra (PT), ele diz que a união dos partidos da coligação vai ajudar a acabar com o bolsonarismo.

“Estamos trazendo uma das mais importantes legendas do Brasil e do Estado , dando condições de ampliar a maioria para Fátima”, disse durante a convenção do seu partido neste sábado (23. “E a união do Partido Democrático Trabalhista, do Partido dos Trabalhadores e do Partido Comunista do Brasil, que vai derrotar o bolsonarismo no Brasil”, enfatizou mais tarde na convenção do PT ao apresentar a chapa para o Senado.

Segundo ele, essa união de forças vai dar continuidade ao governo de Fátima, elegê-lo senador da República, além de uma maioria na bancada federal e estadual. “É dessa forma que a gente vai fortalecer esse grupo político que vai governar o Rio Grande do Norte e vai ajudar a mudar o Brasil”, disse ele.