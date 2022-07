Imagem: Reprodução





Como foi noticiado, uma lancha pegou fogo na tarde de ontem, quarta-feira (6), na Lagoa de Guaraíras, em Tibau do Sul, mesmo município onde fica localizada a praia da Pipa, no Litoral Sul potiguar.



A embarcação, segundo informações, trata-se de um barco de esporte e recreio. Até o momento não se sabe as circunstâncias do incêndio. Logo que tomou conhecimento do caso a marinha emitiu nota para a imprensa relatando que a Capitania dos Portos abriu uma investigação sobre o caso.



Veja a nota da Marinha, na íntegra



A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento de um incêndio ocorrido em uma embarcação de esporte e recreio, na tarde desta quarta-feira (06), na Lagoa de Guaraíras, município de Tibau do Sul. Não houve vítimas, nem feridos.





A embarcação se encontra em local seguro, e a Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte abriu inquérito para apurar as causas do acidente.