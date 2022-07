Como foi bastante noticiado nas últimas horas, a cantora de brega Tayara Andreza supostamente foi expulsa do palco de um evento na cidade de Tracunhaém, interior de Pernambuco após ser pedida pela produção do evento para dar sucessivos “alôs” e agradecimentos ao prefeito da cidade.





A cantora não conseguiu completar seu horário do show, e explicou ao público o motivo da sua saída: "Fui paga para cantar, não mandar alô".





Ainda na última segunda-feira (4/7) o prefeito de Tracunhaém, na Zona da Mata de Pernambuco, Aluizio Xavier, conhecido como Irmão Aluizio (PL), usou as redes sociais para se pronunciar a respeito da polêmica envolvendo a cantora.





O Prefeito disse que assim que ficou sabendo da notícia foi apurar o ocorrido. "Ao tomar conhecimento do fato imediatamente fui procurar informações do que havia acontecido no pátio de eventos.. procurei levantar todas as informações do ocorrido para poder tomar uma decisão e punir os verdadeiros culpados pelo ocorrido". O prefeito encerrou informando a exoneração do Secretário de Cultura. "Finalizo a minha nota com o afastamento do Secretário de Turismo e Cultura do seu cargo".





Veja o esclarecimento do prefeito